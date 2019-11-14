國民黨不分區立委名單昨日（13）正式出爐，黨主席吳敦義雖迫於壓力，將自己從第8改為第10，仍壓不住眾怒。深藍資深媒體人陳鳳馨甚至宣示，不想浪費自己的200元，所以政黨票「我不投票」。

陳鳳馨在政論節目《少康戰情室》痛批：「這是一份最自私的名單！史上最自私的名單！這裡的自私呢，當然就從今年以來，吳敦義想要選總統所以去排斥了朱立倫；後來呢，發現說韓國瑜也不聽他的，然後接著就鼓勵郭台銘；最後呢，其實什麼人他都不放心，只放心他自己放到安全名單。」

陳鳳馨進一步指出，不分區立委名單當從政策專業與政導訴求著手，當然不是所有委員人選都一無是處，像葉毓蘭跟曾銘宗教授就很好，但整體而言，用一個字評論就是「糟」，用三個字評論就是「非常糟」。

不僅如此，陳鳳馨直言：「政黨票它的補助款，一年是50元，所以四年下來是200元。我現在公開的說，我不想浪費我的200元，所以政黨票我不投票！」

(中時電子報)