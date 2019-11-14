以色列鎖定加薩一名伊斯蘭聖戰組織指揮官展開致命空襲，引發與巴勒斯坦交火，今天造成16名巴勒斯坦人罹難，死亡人數增至26死，激烈衝突幾乎沒有緩解跡象。

法新社報導，根據加薩衛生部統計，自昨天以來，加薩走廊的死亡人數攀升到26人。

巴勒斯坦朝向以色列再次發動密集火箭攻擊，回應以方昨天的空襲。

以色列稱其空襲目標為伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）據點及加薩走廊（Gaza Strip）的火箭發射隊。

(中央社)