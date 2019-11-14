以巴在加薩走廊交火 死亡數攀升至26人 09:332019/11/14 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 以色列鎖定加薩一名伊斯蘭聖戰組織指揮官展開致命空襲，引發與巴勒斯坦交火，今天造成16名巴勒斯坦人罹難，死亡人數增至26死，激烈衝突幾乎沒有緩解跡象。 法新社報導，根據加薩衛生部統計，自昨天以來，加薩走廊的死亡人數攀升到26人。 巴勒斯坦朝向以色列再次發動密集火箭攻擊，回應以方昨天的空襲。 以色列稱其空襲目標為伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）據點及加薩走廊（Gaza Strip）的火箭發射隊。 (中央社) #加薩 #死亡 #空襲 #以色列 #巴勒斯坦 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 為1800殺陸生 台男要在加關到死 - 國際 卡卡！不讓步 美中貿易談判陷僵局 - 國際 賣不完你家的事！便利店總部員工趁店主不在擅自訂貨 - 國際 爸媽急壞了！在港國際生心碎 急被call回家 - 時事 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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