美國之音14日報導，美國國防部長艾思博13日自華府啟程前往亞洲訪問，謀求鞏固軍事同盟、營造新的夥伴關係，共同應對大陸的安全挑戰。不過，五角大廈一位高級官員說，美國仍尋求與大陸軍隊發展穩定和以成果為導向的兩軍關係，並期待艾思博部長與大陸國防部長魏鳳和下周在曼谷的會晤。

助理國防部長幫辦、五角大廈分管中國事務的最高官員施燦德（Chad Sbragia) 13日在華府一個論壇上說，美國尋求一個自由與開放的印太地區，這也包括對大陸開放，而美軍會尋求機會在地區安全事務上與大陸軍隊合作。

「我們與中國軍隊就範圍廣闊的全球安全議題展開了許多討論，在網路和太空安全以及地區安全事務上都有利益共同點與合作空間。我們希望可以做得更多。事實上，這是我們正在努力的一個目標。這個星期，我們的一個工作團隊正在北京，與中國軍方一起努力增進接觸與互動。我想，中方至少開始時同意會非常努力和認真朝這個方向努力。」

施燦德透露，大陸單方面取消了原本安排在今年進行的多項美陸軍事交流活動。他說，這不利於兩軍關係的穩定與發展。

五角大廈一位高級官員說，大陸軍方沒有說明取消這些兩軍交流項目的具體原因，但表示這可能跟美國的一些對陸政策有關。這位官員還說，魏鳳和部長表示期待他與艾思博部長的會晤。

五角大廈的一份聲明說，艾思博上星期主動與魏鳳和上將進行了視訊會議，討論美陸防務關係方面的重要事項，強調穩定、坦率與公開的溝通，並在共同關心的領域加強合作。那份聲明還說，艾思博重申他有意打造一個建設性的、以結果為導向的關係，以防止和管控危機，減少誤會或誤判風險，並加強整體合作。

艾思博的此次亞洲之行包括訪問首爾、曼谷、馬尼拉與河內。韓國、泰國和菲律賓都是美國的條約盟國，而越南是美國過去幾年來一直在努力培育的夥伴。

(中時 )