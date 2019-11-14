親民黨主席宋楚瑜昨宣布參選總統，國民黨總統提名參選人韓國瑜競總部發言人何庭歡表示，尊重宋楚瑜參選，只要從真心為人民服務的立場出發，任何人投入選舉，韓國瑜都樂觀其成。對此，國民黨高雄市議員王耀裕認為，韓好話說盡，也不刺激宋楚瑜，這做法是對的。也就是說韓團隊應該評估過宋楚瑜的參選對國民黨不會有太大影響。

親民黨主席宋楚瑜宣布參選2020總統，並找來前聯廣董事長余湘擔任副手。對此，何庭歡說，希望這次總統選舉是一場公平競爭，期待能有公正、公開、公平的政見論述或辯論會，讓人民能回歸政策理性思考，什麼樣的領導人是國家所需要，再來投下手中的選票，同時讓台灣再次示範一場優質的民主政治選舉，也讓整個華人世界、全世界為台灣的民主，感到驕傲。據《中評社》報導，王耀裕認為，宋楚瑜沒票房，韓對此柔性處理是對的。

王耀裕指出，郭台銘宣布退選後，藍綠其實已逐步歸隊。宋楚瑜這次參選雖看似三足鼎立，跟2016年大選有些類似，但實際上已非當時的時空環境與背景了。針對韓辦對宋楚瑜參選的回應，王耀裕認為，韓團隊應該也評估過宋楚瑜的參選對國民黨不會有太大影響，因此好話說盡，也不刺激宋楚瑜，一切交由百姓選民選擇。

宋楚瑜昨宣布參選總統，副手為廣告教母余湘，並由知名節目主持人于美人擔任發言人。宋楚瑜說明年大選將是他的第六戰，也是「終局之戰」，他將以「驚輸就麥贏」的精神為出發點，盼喚起當初讓台灣人引以為傲的務實精神「愛拚才會贏」。

(中時電子報)