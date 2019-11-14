藝人許瑋倫2007年拍戲途中發生車禍逝世，得年28歲，雖然已經過了12年，仍親友以及粉絲無限緬懷，前男友李威每年冥誕都會發文悼念，今年依舊不例外，但今年一番深情話語，讓網友們都淚崩了。

昨天正逢許瑋倫39歲冥誕，李威按慣例PO文悼念，只見他轉發去年的貼文，當時還附上兩人的合照，並寫道：「今天妳41歲，我39歲，妳清麗動人依舊，我髮絲漸漸鬢白，謝謝妳當天使守護我們第12年，生日快樂」，感人肺腑的深情告白，讓網友都為之動容，紛紛留言：「真好，有人12年來都把一個人放在心上」、「我相信人有輪迴，她的下一世一定也很好」。

李威微博全文。（圖／李威微博）

李威和許瑋倫因拍攝《青春六人行》相識相戀，不過礙於男方公司下禁愛令，因此兩人戀情始終沒有公開，雖然分手收場但兩人情誼依舊，許瑋倫逝世後，據悉李威每年春節都會低調前去拜訪許家兩老，為死去的前女友盡孝。

(中時電子報)