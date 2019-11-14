屏東縣內埔鄉今天清晨發生鐵皮加蓋屋民宅大火，目前已得知有四人被救出時已無生命跡象，目前警消正在進行火場鑑識釐清起火原因。

據了解，火場位於內埔鄉福寧路上一棟3樓樓頂鐵皮加蓋屋，屋內住有李姓屋主一家六口，包括父母親及三名子女。警消到場後在不到一小時內就將火勢撲滅，過程中也陸續將受困在內的民眾陸續救出，但除了兩名國女童外受到輕傷，包括李姓屋主本人、父母以及另一名女童都已無生命跡象，消防局目前正釐清起火原因當中。

(中時電子報)