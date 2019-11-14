PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨13日中午整理不分區最新名單，送下午中常會。（圖／本報系資料照）

國民黨不分區立委名單昨日（13）正式出爐，黨主席吳敦義雖迫於壓力，將自己從第8改為第10，仍成各界箭靶。網友指出，第17名的吳怡玎明明是位學經歷卓越的40歲青壯女性，入選簡介卻是「中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女」（指第一版），可見這個黨的思維腐敗已病入膏肓。而吳怡玎的簡介，第二版也在罵聲中改為「青年、數據分析」。

網友在PTT論壇發文《國民黨擅長把好牌打爛》，寫道：「剛看直播，提到了不分區第17名的吳怡玎，40歲、女性、英國倫敦帝國學院統計學博士（非常嚴格難唸的學校）、高盛集團前副總裁，明明是很好的青年樣板、理科女性、專長數據分析，結果國民黨丟出來的簡介是——『中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女』，然後被罵翻！真的是超級好笑！」

文章一出，迴響熱烈。有人直言：「真的！你不說還不知道她那麼猛！」「你不說真的沒人知道這個這麼厲害」

其他網友則紛紛回應：「血統至上的黨，意外嗎？」「黨國奶水養大的中常委之女，誠實給推」、「就是誠實寫出入選的原因啊，kmt在乎學歷？」「誠實寫出入選原因，並非學歷，而是出身」、「看資歷排第一都不過份」、「名單是給自己人看的」、「有背景才會入選，懂？」

(中時電子報)