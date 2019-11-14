賢良港天后祖祠致贈恒安宮「螺港瀾源」牌匾。（恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南市長黃偉哲及在地議員、機關首長前往祝賀活動圓滿成功。（恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

為期32天的2019年恒安媽祖文化季，13日晚於平安宴中閉幕，恒安宮主委沈進忠表示，今年活動參與的人數已經超過5萬人，透過文化的活動讓更多人接觸媽祖信俗文化，同時結合鄰近的產業與景點，讓活動吸引如此多人潮前來，帶動地方產業。

13日晚間恒安宮席開150桌，於廟口宴請各友好宮廟來吃平安餐，慰勞所有的工作人員，並感謝各友宮在遶境期間協助幫忙，造就了這一連串活動在六甲地區難得的盛況。台南市長黃偉哲、民政局長顏振標、台南市議員吳通龍、尤榮智、蔡育輝、賴惠員、六甲區長陳啟榮也前往祝賀活動圓滿成功。

沈進忠表示，3年圓科的湄洲進香加上重建安座20周年，將活動統籌成一系列的在地化活動，也是希望媽祖信仰除了展現在地化，也展現年輕化，希望成為社會一股安定的力量。

此次賢良港天后祖祠致贈恒安宮「螺港瀾源」牌匾，象徵祖廟與恒安宮情意遠遠留長，也為3年湄洲謁祖進香作為紀念。

(中時 )