國民黨副總統參選人兼韓國瑜國政顧問團總召張善政今日表示，如果未來韓國瑜當選總統，他會協助讓內閣年輕化。

張善政今日接受《羅友志嗆新聞》訪問時表示，國政團如今力拼執政權，如果能組閣，會讓內閣年輕化，找的絕對是明日之星，不是政治上已經很有名望或基礎的，政府本來就應該讓年輕人更有機會，每個部會政務次長可以有兩到三位，例如交通部次長如果用很有數位觀念的年輕人，可能把交通大環境弄得極具分享經濟色彩。民進黨2016年執政很多部會首長相對年輕在培養人， 只是用的人派系色彩重，不是真正理想培養對象，但年輕化方向是對的。

張善政也透露，學貸免息、雙語教育、交換生、主權基金四者都是韓國瑜自己有想法主動請國政團研擬的政策，主動想到這四樣的人會是外界抹黑的草包嗎？比起學位被質疑的人，幾十幾年前能拿到政大碩士學位的人會草包嗎？

而被問到國民黨不分區立委候選人名單時，張善政坦言他和許多國政顧問團成員都感到失望，有人認為名單不夠年輕，他個人覺得名單裡面雖有不錯的人如曾銘宗，但整體無法太期待。

張善政也表示，國政團內大家本來認為吳敦義本人排不分區第15名最漂亮，表現企圖心。吳敦義想要當立法院長合理，不然誰當？吳敦義的歷練當立法院長綽綽有餘，如果排15名，大家覺得為了將來立法院運作順利，要讓他當選，有動機投票，產生讓前15名全上的驅動力，而排15名也體現萬一選不上，給黨內前面其他人當的氣度。

不過張善政也替吳敦義緩頰，指出吳敦義對議題判斷精準、思路完整周延，不分區名單可能有其考量，面對外界多數是罵聲，吳敦義不妨出面說明，讓大家體諒，將來他進立法院選院長也會有更多支持。

(中時 )