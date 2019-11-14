國民黨2020不分區立委名單，昨在中常會正式通過，因排名前10名遭質疑多是黨主席吳敦義夫婦的親近人馬。許多網友看完直呼這名單太夢幻，但少了名嘴黃智賢實在可惜，對此，黃智賢昨也回應稱，國民黨將邱毅放入名單，她就放心了。但網友卻紛紛留言痛批邱毅，「邱反韓的不是？這名單有什麼好高興的？」。

黃智賢昨(13日)晚在臉書發文表示，「昨晚國民黨不分區名單出來，邱毅成為遺珠之憾。我立刻跟邱毅通了電話，惋惜這個我尊敬的老戰友。直到今天中午，傳出邱毅成為不分區立委名單第八名，篤定可以進立法院，我才放下心來。邱毅是國民黨的功臣，戰功彪炳，戰力十足，卻被排擠，被猜忌，被背棄」。

她直言，「邱毅是個指標。國民黨需要這個指標。也需要他的戰鬥力。恭喜邱教授」。

但網友卻紛紛留言痛批邱毅，「邱毅跟妳根本一模一樣，難怪互挺」、「看了這邊的留言，智商堪慮..」、「邱是大陸的棄子，以為你們有多重要。」、「邱反韓的不是？這名單有什麼好高興的？」、「不苟同邱的超自大言論。打弊案要言有所本，絕非無的放矢。」、「把邱毅送你們好了，在台灣他是個反政府兼造謠低手」。

(中時電子報)