一名24歲的男子，日前一進診間坐下來，就對著醫師說：「我女友要我來打子宮頸癌疫苗！」醫師一聽心想，近來有這類健康意識的男女朋友越來越多；因為子宮頸癌疫苗亦即人類乳突病毒（HPV）疫苗，不單預防子宮頸癌，醫學研究證實還能預防生殖器周圍相關癌症，連俗稱的菜花都能有效防範。

其實，該名男子的女友早在幾天前洗澡時發現，陰部和肛門周圍長了不明突起顆粒，顆粒除了越來越大外範圍也擴大，已經一個月，病灶不但沒有自然痊癒、偶爾還會發癢，且影響到日常生活，已先前往醫院求診。

台北市聯合醫院昆明院區感染科主治醫師王建淳表示，這種病症就是所謂的尖型濕疣，也稱作生殖器疣，因為外形呈現小指狀突出，群聚且增大時外觀似花椰菜的表面，因此俗稱菜花；不僅男生會傳染、女生也不少見，而且大多都是透過性行為親密接觸所傳染。

生殖器疣主要是由人類乳突病毒所引起，至於被冠上「乳突」名稱，是因為這種病毒常引起良性表皮細胞增生，形成像鐘乳石的良性腫瘤；其在預防上，通常都會建議伴侶也應接受HPV疫苗接種。

那為什麼治療菜花，還要接種人類乳突病毒疫苗?王建淳解釋，臨床上治療菜花常見以藥物、冷凍治療、或手術治療，病灶雖然去除但是引起之人類乳突病毒-HPV 6、HPV 11型的病毒並未完全去除，因此惱人的菜花很容易復發。

另外，國外的醫學研究證實，人類乳突病毒疫苗能夠降低菜花復發；再者，人類乳突病毒有許多型別，其中15-20種比較容易引起侵襲性子宮頸癌與其他生殖器官相關癌症。

因此，王建淳強調，施打人類乳突病毒疫苗，不單是預防菜花，臨床研究也陸續證實，人類乳突病毒除了與生殖器疣有關之外，女性子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，男性的陰莖癌，甚至口咽癌、肛門癌也被發現與感染人類乳突病毒有關。

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(中時電子報)