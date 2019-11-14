前陸軍中將副司令吳斯懷。（圖／取自吳斯懷臉書）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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國民黨不分區名單昨正式出爐，許多藍營支持者在看到名單後後紛紛搖頭猛歎，紛紛表示這是亡黨民單，其中列位第4的退役中將官吳斯懷，更引發藍營基層的眾怒，連網友都看不下去，直言把吳斯懷排進去，不怕國家機密洩露嗎！更有網友直呼這是最扯的名單！

國民黨昨通過不分區立委名單，第1名為警大退休教授葉毓蘭，退將吳斯懷為第4，前立委邱毅成大黑馬排第8，國民黨主席吳敦義則確定排第10，另農田水利會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介也在安全名單中。

不過，這分名單出爐，引發外界震撼彈！網友hbk20491於批踢踢發文表示，「不是阿！吳斯懷列為國民黨不分區就算，為啥排進安全名單第4位這種100%的，難道國民黨不知道他名聲很不好，還是受到某些力量指使？一定要讓他上？讓他當上立委好調閱某些資料？越想越毛毛的」！

底下網友也紛紛表示，「名單裡他最有問題，白海豚第四都沒這麼糟」、「名單裡最扯的，沒有之一！第二邱毅」、「這種爛名單，DPP排姚文我都覺得比國民黨好了，好嗎」、「國民黨真的不演了啊」、「吳斯懷上就直接洩漏國家機密了」！

(中時電子報)