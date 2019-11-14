陳意涵、許富翔夫妻、張國立和鄧婕夫婦與著名鋼琴家郎朗和妻子愛麗絲錄WeTV《幸福三重奏》，真實記錄婚姻裡的兩人世界。其中陳意涵12日生日，她老公許富翔在微博曬老婆「出水照」，稱「老婆哥～～生日快樂～以後也要繼續用力的逆生長喔～We Love U 3000。」讓網友直呼，「導演實力寵粉，果然想看大發美照只能在這看。」陳意涵則在微博發瑜伽照，「謝謝大家的祝福～我就用瑜伽跟大家致敬啦～每一天都是新的一天。」又說，就算昨晚喝多了還是要健健康康的迎接太陽。」

除許富翔實力寵粉外，陳意涵寵粉也成網友話題，陳意涵自曝跟一位粉絲有交換日記的互動，從2009年至今已有十年，「已經成為了我的生活習慣，畢竟嫁給許富翔之前，都是大家一直寵愛我。」她更感性說，「有你們的寵愛真的是人生最幸福的事，所以我也要加倍寵愛大家。」

陳意涵剛過生日。（WeTV提供）

陳意涵與許富翔在WeTV《幸福三重奏》互動宛若神仙眷侶，曾在節目透露，「沒有什麼麼比嫁對老公重要了。」網友更對陳意涵瘦身成效嘖嘖稱奇，她自曝保養身材方式除每天運動話，早睡早起也很重要。「我習慣早上5、6點起床，然後做瑜伽，再加上自己熱愛運動，因此把鍛鍊當成生活的一部分。」她又說，想減肥的人，不能只把減肥掛在嘴上，要好好面對「肥」對你的定義。陳意涵透露，天下沒有免費的午餐，想要有結果就要付出，「其實身體跟大腦是可以被訓練的，你長年讓它們偷懶，就需要更多時間叫醒它們；若能讓身體習慣健康的飲食與生活，減肥自然就不會成為你的難題。」

(中時 )