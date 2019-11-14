「Shining！嗨玩台中 2020跨年狂歡夜」由三立電視、群健電視及台視共同製播，將於台中后里及太平舉辦，后里麗寶主場13日再公布重量級女神卡司，「甜蜜教主」王心凌確定今年會留在台灣，獨家在台中陪粉絲跨年。

主持人Sandy吳姍儒三度擔綱台中跨年主持，不怕感冒預告戰袍將挑戰「露背」極限。剛忙完演唱會澳門站的王心凌跟經紀人討論後，決定今年跨年就留在台灣，讓喜愛她的歌迷不用舟車勞頓，王心凌今年不趕場，這是她睽違5年再來台中跨年演出，目前抓緊時間專心和團隊討論表演內容，希望可以將熱賣專輯「cyndiloves2sing愛·心凌」中的新熱歌曲和凌氏甜蜜經典作出完美的組合。

Sandy主持台中跨年。（三立提供）

一聽到王心凌確定加入台中跨年，最開心的是主持人Sandy，她笑說：「小時候都聽心凌姊姊的歌，最愛『睫毛彎彎』，超期待聽到本尊歌聲」她表示，金鐘獎戰袍既然露了「事業線」，跨年只好挑戰「露背」，她透露同是跨年主持的夏語心，正在努力瘦身10公斤，打包票台中跨年女神主持軍團絕對展現足夠誠意。后里麗寶開場由天后安心亞、楊丞琳雙姝打頭陣，壓軸是獨家金曲歌后徐佳瑩，今天又公布甜蜜教主王心凌獨家演出，此外還有茄子蛋、曾沛慈、高爾宣、廷廷蕭秉治、JR紀言愷、GAIL等歌手輪番嗨唱。

(中時 )