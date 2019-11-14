屏東內埔鄉福寧路1處民宅，14日清晨5時許傳出火警，消防局獲報到場搶救，待火勢控制後進入現場發現，1家6口有4人已無生命跡象，隨即送醫急救，另2人吸入性嗆傷，目前並無大礙，火災發生原因正由警消釐清。

根據鄰居指出，這住宅是3樓鐵皮屋加蓋，李姓男子是與父母及3個孩子同住，警消先救出2名幼童，但李男及父母、還有一名國小5女童被救出時已無生命跡象。

(中時 )