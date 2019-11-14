內埔民宅清晨火警，1家6口4人無生命跡象 08:452019/11/14 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內埔鄉民宅火警，警消破窗搶救。(翻攝臉書社團內埔鄉／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東內埔鄉福寧路1處民宅，14日清晨5時許傳出火警，消防局獲報到場搶救，待火勢控制後進入現場發現，1家6口有4人已無生命跡象，隨即送醫急救，另2人吸入性嗆傷，目前並無大礙，火災發生原因正由警消釐清。 根據鄰居指出，這住宅是3樓鐵皮屋加蓋，李姓男子是與父母及3個孩子同住，警消先救出2名幼童，但李男及父母、還有一名國小5女童被救出時已無生命跡象。 (中時 ) #生命 #生命跡象 #父母 #警消 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅朵帶路 飽覽故宮書畫之美 01:102019/11/10 生活新聞 微小品，一葉書 04:102019/11/12 藝文副刊 龜山回收場大火 國一43.3K濃煙蔽天 09:302019/11/12 社會 動員義消挺蔡？蔡英文：民間自主力量 11:572019/11/12 政治 嬰兒室送閱讀起步走禮袋 嘉市府考慮列入通路 18:242019/11/12 生活 警消專案社會住宅啟動 蔡英文盼加速進行 11:522019/11/13 財經 蔡搶警消票？侯友宜：盼總統下令警察嚴守行政中立 14:462019/11/13 政治 竹南男子砍樹 慘遭巨木壓斃 14:412019/11/13 社會 侯友宜當面向蔡英文陳情 盼新北租金補貼多給1萬戶 18:032019/11/13 財經 屏東民宅加蓋屋火警 一家六口四人無生命跡象 08:242019/11/14 社會 社會熱門新聞 22歲男手機充電突爆炸 秒燒成焦屍 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 屏東民宅加蓋屋火警 一家六口四人無生命跡象 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。