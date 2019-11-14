美國之音14日報導，正在亞洲訪問的美國參謀首長聯席會議主席麥利上將說，印太地區是美軍頭號地區要務，部署的軍事力量也證明，印太是美軍「主要努力的焦點」。麥利強調：「中國肯定是戰略競爭對手，可並不代表中國在軍事方面已經成為一個對手或者敵人」。

今年9月30日甫就任的陸軍上將馬克·麥利（Mark Milley）上任不久便以亞洲作為首次訪問目的地。美國國防部說，這再次強調了印太地區在美國戰略思維中的重要地位。

麥利上將13日分別與日本軍政官員舉行了會晤，並隨後對記者做如上表述。他指出，美國國家防務戰略把印太地區處於最重要的位置，二戰之後再次出現的大國競爭正在太平洋地區展開，陸俄兩國都試圖改變以規則為基礎的國際秩序，因此印太地區「是美軍的頭號地區要務」。

麥利上將說，美國與大陸之間的競爭就是這種大國競爭的一部分。大陸經過40年的發展，軍事力量顯著提升。大陸在南海地區試圖宣示主權，就顯示出運用這種軍力的意願。他說，「他們在整個地區開展內容廣泛的活動，引發地區國家對大陸前進意圖的擔憂」。麥利說，美國並非是擔心大陸活動的唯一國家，日本、韓國、澳洲等國也在國際舞台上對大陸的挑戰表示了擔憂。

麥利上將說，美國的目標是維護地區和平與穩定。美國「需要繼續與中國保持接觸」，因為「中國肯定是一個戰略競爭對手，可並不代表中國在軍事方面已經成為一個對手或者敵人」。即便如此，「美國、日本、韓國、澳洲和地區其他朋友和盟國繼續保持團結很重要」，因為「我們擁有共同的價值觀，擁有共同的國家安全利益」。這些國家必須聯合起來，維護地區力量平衡。他說，「美國致力於維護印太地區的自由與開放，將與我們的地區夥伴國家維持非常緊密的安全關係」。

這也是美軍在當地維持強勢軍事存在的重要原因。麥利上將說，美軍印太戰區擁有30多萬官兵和文職人員，人數超過了中央司令部。美國太平洋艦隊是世界上規模最大的艦隊；美國太平洋空軍是世界上第二大空中力量；美軍在日本駐紮了大約5萬6千人的部隊，在夏威夷與韓國還分別駐有軍隊。麥利強調，美日聯盟「固若磐石」，美軍將在包括空間和網路等作戰領域內與日本自衛隊展開合作。

麥利上將13日結束對日本訪問後轉赴韓國，計畫出席年度軍事委員會會議。

(中時 )