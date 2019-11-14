不分區名單引發爭議，國民黨主席吳敦義的支持者昨日到黨中央力挺他，兩人都激動落淚。（中央社）

國民黨不分區名單出爐後爭議不斷，許多國民黨內人士對於吳敦義的這份名單相當不同意，認為該名單無法符合社會期待，對此，學者胡幼偉在臉書上發表意見，表示這份名單固然有爭議，但他想對吳敦義建言，認為吳根本不應該進立法院！

胡幼偉表示，這份名單不管怎麼擬，都會有人說話，但現在國民黨內最重要的是團結，如果黨內內鬥不斷，接下來的大選會相當危險；但他還是勸告吳敦義，其他人都在討論吳應該排在不分區第幾，但他認為吳敦義根本不應該進到立法院！

2020大選後是場詭譎的局勢，胡幼偉直言，不管韓國瑜在大選中是否得勝，吳敦義進到立法院都會「不得安寧」！先不談韓敗選這個「最差的結果」，儘管韓國瑜勝選，那麼民進黨勢必得退出中央，但民進黨在地方的縣市寥寥可數，所以立法院將會是綠營表演的唯一舞台，新上任的民進黨立委必然會無所不用其極、窮凶極惡的大鬧立院，甚至上演全武行，怎麼可能讓你輕易選上立法院長？

即將到來的全新立院，將會是個充滿武戲的「武道館」，胡幼偉認為，新上任的立委個個都得要有點戰力，除了學經歷與人品外，還得像葉問般能以一打十，因為要面對民進黨的強力杯葛，不打架是不可能的；而在這個情況下，吳敦義進立法院到底是幹嘛呢？以他的年紀、筋骨，經得起這種折磨嗎？胡幼偉勸告吳敦義，別進立院，一來有清譽、二來避禍在先，等韓國瑜當選總統，做個海基會董事長，弄弄兩岸關係，「歷史留名，多好？」

(中時電子報)