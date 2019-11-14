交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處2日於台南「南化遊客中心」舉辦「南化甜心派對」，竟吸引上千民眾熱情參與，當地民眾感慨說從沒看過這麼多遊客，想親自體驗活動有多豐富好玩，本周六16日還有一場，想到山區走走的民眾不要錯過。
西拉雅風管處處長許主龍表示，南化甜心派對結合在地手工黑糖產業及運用野餐音樂會構想，主打「野餐」、「親子」、「樂齡」，塑造南化遊客中心甜蜜、愜意的氛圍。
活動現場有甜點城堡氣墊溜滑梯讓小朋友放電，黑糖DIY、古法黑糖爆米香體驗、大型糖球裝置、甜心市集及Sweet甜品展，都是大小朋友無法抗拒的活動及美食。
來現場還能吃到限量黑糖雞蛋糕，更安排草地音樂會及公仔娃娃於現場與親子同樂；甜心市集有大內石子瀨社區的酪梨文創、左鎮公舘社區及各種文青市集，還有限量好禮提供遊客集點抽獎及打卡兌換。
11月2日第1場「南化甜心派對」活動有上千名遊客參與，破遊客中心開館後的新紀錄；甜心派對讓南化居民很有感，當地80歲的林姓阿伯表示，「從來沒有看過南化有這麼多觀光客，希望透過甜心派對讓更多民眾認識南化。」
「南化甜心派對」同步也支持青年關懷圓夢計畫，五弄茶飲及黑糖糕DIY攤位所得全數捐出，作為南化地區國小孩童營養午餐使用，歡迎大家踴躍傳遞愛心。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。