造型可愛的大型糖球裝置吸引民眾拍照打卡。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

西拉雅娃娃與民眾互動。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

民眾在草地野餐，欣賞音樂表演。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處2日於台南「南化遊客中心」舉辦「南化甜心派對」，竟吸引上千民眾熱情參與，當地民眾感慨說從沒看過這麼多遊客，想親自體驗活動有多豐富好玩，本周六16日還有一場，想到山區走走的民眾不要錯過。

西拉雅風管處處長許主龍表示，南化甜心派對結合在地手工黑糖產業及運用野餐音樂會構想，主打「野餐」、「親子」、「樂齡」，塑造南化遊客中心甜蜜、愜意的氛圍。

活動現場有甜點城堡氣墊溜滑梯讓小朋友放電，黑糖DIY、古法黑糖爆米香體驗、大型糖球裝置、甜心市集及Sweet甜品展，都是大小朋友無法抗拒的活動及美食。

來現場還能吃到限量黑糖雞蛋糕，更安排草地音樂會及公仔娃娃於現場與親子同樂；甜心市集有大內石子瀨社區的酪梨文創、左鎮公舘社區及各種文青市集，還有限量好禮提供遊客集點抽獎及打卡兌換。

11月2日第1場「南化甜心派對」活動有上千名遊客參與，破遊客中心開館後的新紀錄；甜心派對讓南化居民很有感，當地80歲的林姓阿伯表示，「從來沒有看過南化有這麼多觀光客，希望透過甜心派對讓更多民眾認識南化。」

「南化甜心派對」同步也支持青年關懷圓夢計畫，五弄茶飲及黑糖糕DIY攤位所得全數捐出，作為南化地區國小孩童營養午餐使用，歡迎大家踴躍傳遞愛心。

(中時 )