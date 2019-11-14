韓粉臉書留言。（圖／翻攝自臉書「韓家軍」）

國民黨不分區立委名單昨日（13）正式出爐，黨主席吳敦義雖迫於壓力，將自己從第8改為第10，仍被各界砲轟。韓粉痛罵，吳將台南市議員謝龍介排在自己後面，意思就是「我不上你們的謝龍介也別想上」，儼然將謝當成威脅韓粉的「人質」，讓他們完全無法接受。

韓粉在臉書社團「韓家軍」表示：「我支持韓國瑜，但是國民黨拿謝龍介當人質綁架我們，我們不吃這一套！更何況憑什麼把黑韓的鄭麗文送進去？『韓粉不服從』，吳敦義看著辦！不用假鬼假怪！男兒有淚不輕彈，韓國瑜的淚只為弱勢苦人流，他再苦也是把淚水往肚裡吞，不知道吳敦義在哭什麼？

該韓粉更感性表示：「戰場在前，指揮官很失態（我不是1450，可以看我的發言紀錄，我去過61凱道、98三重，雲林曬到要昏倒，我不能發言嗎？）」

其他韓粉也紛紛留言：「我是堅定的韓粉，提一些反韓、黑韓的人幹嘛？準備扯後腿嗎？」「自己名單亂搞，怎麼怪人帶風向，別以為支持韓國瑜的人都有義務支持國民黨」、「見仁見智，新黨比國民黨更支持韓國瑜。是韓國瑜可以合作的政黨」、「我對名單超不爽，不是因為我們挺韓，老男藍就可以藉此綁架韓粉，國民黨再搞這套，我拒絕被綁架」。

(中時電子報)