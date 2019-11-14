先前本季意外保持全勤的「一眉哥」安東尼戴維斯，終究還是面臨傷痛考驗的降臨！《Yahoo Sports》記者海恩斯14日爆料，安東尼戴維斯將因肩傷與肋骨痠痛，宣告缺席今天湖人與勇士之戰，這將是向來經常缺陣的一眉哥本季首次缺陣。

安東尼戴維斯從一開季，就飽受肩膀傷勢所苦，但他始終強調，「我仍然可以安然無恙打完比賽，只要我一上場，就不會考慮傷痛！」前役遭遇太陽，他也曾進入休息室治療過後重新上場，他在本季場均26.3分、10.4籃板與3.3助攻。

其實過往效力鵜鶘期間，安東尼戴維斯因傷缺陣如同家常便飯，而且幾乎全身上下都受過傷，不過隨著加盟湖人跟詹姆斯聯手，一眉哥始終忍痛上陣，如今看來終於撐不住了，可是湖人總教練佛格表示，一眉哥的肩傷並非長期問題。

只是挑在今天因傷缺席，也算是徹底看不起昔日勁敵勇士，畢竟勇士目前傷兵爆棚，不僅柯瑞、克雷湯普生兩大主力缺陣，就連盧尼、達米安李等人都沒法上場，整體戰力確實很差，湖人光靠詹姆斯、庫茲馬、隆多等人領軍應可贏球。

(中時電子報)