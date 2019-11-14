一名C姓男子去年4月認識一位年僅13歲的國一少女，兩人互有好感交往後，經常帶少女回到住處發生性關係，半年內兩人就在男子住處嘿咻19次，但事後少女父母發現其行為異常才發覺上情，而對陳男提告，但雙方事後達成和解，法官依據一罪一罰與減刑，陳男仍遭判3年徒刑。

根據判決書，C男去年4月間，在網路上認識少女後，兩人便邀約外出見面，C男不顧少女才剛讀國一且年僅13歲，仍忍不住與她發生肉體關係，從去年6月至9月，C男總計19次帶著少女回住處嘿咻。

少女父母發現其行為異常，且從少女電腦與手機發現雙方露骨對話簡訊，少女才向父母坦承與C男發生關係，父母氣得立刻帶著少女前往醫院驗傷，並對C男提告。

在法院審理時，C男數度向少女家人表示願意和解道歉，最終也獲得少女家人表原諒，請求法官從輕量刑，並同意給予自新、緩刑機會。法院最後依據一罪一罰有期徒刑3年。

(中時電子報)