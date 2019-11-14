氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，明日仍受東北季風影響，但水氣轉乾；迎風面好轉為多雲時啨，白天氣溫略升；背風面仍為晴時多雲，白天微熱早晚涼。至於海鷗颱風影響台灣程度，仍有待觀察。

吳德榮說，16日西半部晴時多雲；各地白天微熱早晚涼；東半部有局部短暫雨的機率。17日東半部的局部短暫雨，有擴展至北部地區的趨勢；西半部其他地區雲量略增，天氣偏暖。18至20日另一波東北季風南下，伴隨海鷗引進南海中層水氣，迎風面降雨明顯，氣溫遽降、天氣轉冷；背風面雲量增多、也帶來局部局部零星降雨的機率，氣溫也下降。

吳德榮提及，今晨東北季風南下，冷空氣的降溫作用，因輻射冷卻效應減弱或消失而抵銷，故各地低溫不降反升。截至5點8分，大台北平地最低溫大約在18至20度；中南部及東半部空曠地區氣溫仍偏低，最低溫大約在15、16度左右。

吳德榮指出，依中央氣象局今晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的第26號「海鷗颱風」，因垂直風切大、增強緩慢。未來向西北西、朝呂宋島北端前進。但包括路徑，以及進入南海後、外圍水氣的影響程度，模式模擬會不斷調整，都需要持續觀察。

(中時 )