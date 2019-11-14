國民黨不分區立委名單昨經中常會正式通過出爐，引起藍營基層排山倒海的反對，其中被罵得比吳敦義還慘的，就屬排名第四的退役中將吳斯懷。對於全黨的批評聲浪，吳斯懷受訪時表示，他是中華民國的將領，所做的事情都是按照中華民國的憲法，他強調自己「對中華民國的忠誠不容質疑！」。

據《自由》報導，吳斯懷昨表示，他是中華民國的將領，所做的事情都是按照中華民國的憲法，他強調，「我對中華民國的忠誠不容質疑！」。

綜合媒體報導與網友意見，吳斯懷為何列不分區起爭議？原因如下：

吳斯懷過去曾參加陸方中共慶祝活動，並且在播放大陸國歌時起立，聆聽大陸領導人訓話，且當外界質疑時他竟反問「支持統一是犯罪嗎？」，立場備受爭議，而此次他不分區排名竟還在黨主席吳敦義之前；另依照吳斯懷過去背景，若真當上不分區立委，極可能進國防外交委員會，若依立委職權順利取得重大國防機密，這讓不少藍營支持者焦慮，國防機密是否有洩密的可能。

(中時電子報)