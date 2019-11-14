阿乃IG全文。（圖／取材自阿乃Instagram）

藝人狄鶯、孫鵬兒子孫安佐近期身陷桃色風波，網紅「米砂」上週PO影片發聲明，透露曾拿掉小孩「從懷孕預測時間來推算，那段期間也只有和孫發生關係過」，孫安佐女友、網紅「阿乃」11日在網為孫安佐抱不平後，她昨再發聲開戰酸民，不過阿乃卻被反問「狄鶯會接受妳嗎？」

孫安佐的網紅女友阿乃日前在網曬辣照，並意有所指發文「只說對自己有利的話 隱瞞許多實話跟真相 利用眼淚跟網軍帶動風向的人」，雖然阿乃沒有指名道姓，但時機敏感，仍引發諸多猜測，也讓阿乃成為話題人物。

阿乃昨則曬超尺度辣照，只見她穿開深U連身短裙，解放胸前深邃事業線，並開砲戰酸民「阿記得在ptt嫌我醜之後 不要身體很誠實的來追蹤我」，不過阿乃卻被網友反問「孫鵬、狄鶯會接受妳嗎？」對此，她則回應「你要不要去問他們？」

孫安佐的桃色風波意外成為米砂、阿乃這兩個女人的戰爭，孫安佐經紀人日前則強調「這些東西對我們來說都是假的，人紅是非多。」而孫安佐昨凌晨則在IG發限時動態發聲「很快我就會出來講話了。」

(中時電子報)