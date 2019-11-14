林志穎和林心如1995年合作電影《校園敢死隊》相識，之後就傳出熱戀，不過隨著林志穎入伍分隔兩地，最終走上分手一途，時隔20多年，林志穎終於鬆口當年分手內幕。

在拍《校園敢死隊》時，林志穎已紅遍全台，而林心如只是剛出道的新人，不過兩人馬上一見鍾情爆出熱戀，成為外界眼中的「金童玉女」，林志穎也是林心如的初戀，但隨著男方當兵去，女方在大陸拍戲，分隔兩地讓他們感情漸淡，更傳出林心如在《還珠格格》發布會上時，公開表示「對蘇有朋有好感」，這讓林志穎相當不滿，直接發簡訊說要分手。

時隔20多年，林志穎終於說出當時分手內幕，「林心如哪都好，就是異性緣好到離譜」，間接證實他不能忍受林心如和別人傳緋聞。如今，林志穎和老婆陳若儀婚姻幸福美滿，是演藝圈模範夫妻，林心如也和相識多年好友霍建華結婚，雖然鮮少公開放閃，但感情依舊甜蜜。

(中時電子報)