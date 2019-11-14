國民黨主席吳敦義公布不分區名單後引發極大爭議，名單更遭痛批是派系分贓的結果。對此，自由作家洛杉基認為，兩大黨終於遭到這個「不分區立委」制度的反噬而嚐到苦果了，部分選民喊著要含淚不投票，「簡直是搬了磚頭砸自己腳」。

國民黨不分區立委名單曝光後引發青壯派不滿，中常委、北市議員徐弘庭昨因不願替黨中央背書，憤而離席，昨晚參加北市議員羅智強、游淑慧發起的「靜坐夜諫」，呼籲自列不分區第10名的黨魁吳敦義收回成命，否則未來世代可能沒有國民黨的存在。

對此，洛杉基在臉書指出，許多年前，有識之士就極力反對「不分區立委」的設置，因為它就是各黨派系利益分贓的大圓桌，是標準的「反民主」惡行，與一黨獨大的共產黨何異？但各黨派食髓知味，連小黨都愛不釋手，因為它賦予了黨主席一支尚方寶劍，讓群臣不敢不聽話。

然而，名單出爐後引來極大爭議。洛杉基直言，現在兩大黨終於遭到這個「不分區立委」制度的反噬而嚐到苦果了！無論國民黨或民進黨都因私心自用、分贓不均而內訌不已，甚至讓部分選民感到憤怒，嚷著要含淚不投票，「簡直是搬了磚頭砸自己腳」。

他也感嘆表示，希望屬於無黨無派的民眾，能夠真正覺醒，再次用公投廢止這個反民主的「不分區立委」制度，還給中華民國真正的民主制度，讓選民用票決定他們心目中屬意、有理想有抱負的立委，而不是由少數幾個私心自用的政客閉門分贓、完全無視民意。

(中時電子報)