員警連絡到家人後，即送賴翁返家。（台中市第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中1名76歲的賴姓老翁由於曾多次迷路，女兒於是幫他申請可定位的智慧手環，日前他又趁著太太午睡出門，卻失去方向感站在路口，警方獲報趕赴現場了解時，發現他手上顯眼的黃色手環，立即撥打手環上的電話，成功聯繫上家屬並協助載返鄰近女兒家，看到爸爸平安返家，家人不斷向員警道謝。

台中市警察局第三分局東區分駐所11月10日下午15時接獲民眾報案稱在東區精武東路一帶疑有迷失老人，熱心民眾向警方表示，看見老翁呆站路口久久不動，上前關心發現他不但疑似失智，行動不便走路不穩，還說自己「走不動了」，便請警方前來協助。

76歲的賴姓老翁向員警說，自己想出門到銀行索取月曆，但走沒多久就迷路了，行動不便的他，也沒力氣再繼續走，只能站在原地不知所措。員警一邊詢問賴翁相關年籍資料時，發現賴翁手上配戴1只能夠定位的黃色NFC智慧手環，員警立即撥打電話，透過協尋中心順利聯繫上賴翁家屬，並熱心將他平安送返鄰近的女兒住處。

賴翁女兒猜測父親可能趁母親睡午覺偷偷離家，因賴翁失智後思緒較為混亂，過去也有幾次走失經驗，家人便幫父親申請智慧手環，這次果真派上用場，也感謝熱心民眾報警及警方積極協助父親平安返家。

警方提醒若家中有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府的社會局申請防走失手鍊，也可在衣物上縫繡聯絡資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。

(中時 )