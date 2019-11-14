國民黨不分區立委名單昨正式出爐，資深媒體人趙少康看完名單先是狂飆20鐘痛批黨主席吳敦義在自私、厚臉皮！趙少康氣到罵一次不夠，在自身主持的政論節目，再度狂轟吳敦義，國民黨變成這樣，都是吳敦義的過錯！

趙少康在其主持的政論節目《少康戰情室》再度開罵！趙少康直言，本節目一向講真話，他要說國民黨從沒出現一個黨主席，像吳敦義這麼自私的，國民黨也從來沒有出現過一個黨主席，像吳敦義臉皮這麼厚的，把自己放在安全名單內，「你告訴我，國民黨主席以前什麼時候幹過這個事情」？

趙少康更表示，有人說吳敦義有貢獻，只到去年11月24日，國民黨是選贏了，今年之所以搞到今天，國民黨變成這樣，都是吳敦義的過錯！趙痛批吳，因為「他自己想選總統，他自己因為想選總統，所以有私心，他不想讓朱立倫選，所以拉了韓國瑜去擋朱立倫，然後又不想讓韓國瑜選，所以拉了郭台銘去擋韓國瑜，通通他自己在搞，就是他自己有私心」！

趙少康說，這些原本他都不想說的！國民黨怎麼鬧是國民黨自己的事情，結過到最後，吳連不分區都要排在安全名單，吳怎麼好意思！怎麼對得起國民黨！怎麼對得起藍營支持者！吳真以為國民黨支持者非支持你不可？反正也沒別的可以投，既然不能投民進黨，只好投國民黨？結果真的會如吳敦義所願？

趙少康批評，吳敦義現在只想自己！因為韓國瑜已經不會當選，所以吳退而求其次，去混個立法院長來做，但前提要是立院不過半，吳真認為院長當得成嗎？以為找民眾黨和時代力量就可以合作嗎？他們支持者三分之二都是綠的，怎麼可能合作！吳怎麼會有這種沒志氣想法，如果立院沒過半，怎可能有院長做？吳敦義就是應該要排15名，力拚過半決心，而且上次國民黨立委選得爛，不分區都還有11席，吳怎樣都不能派在11名之前，什麼8-10名是退讓，退讓個鬼啦！國民黨都這麼慘了，吳居然不帶兵打仗，而是在尋求自保，吳怎麼好意思呀！

(中時電子報)