時序進入冬天，又是心肌梗塞或腦中風好發季節。想防範這類心血管疾病發生，平常就要設法讓血管更強壯。日本醫學博士平松類指出，攝取果膠、海藻類、地瓜類的水溶性膳食纖維是不二選擇，他並建議多吃青背魚，預防血管堵塞，讓血液保持清澈。此外，控制好鹽分、多補充鉀也相當重要，應盡量讓納豆、香蕉納入日常飲食清單。

日本名醫平松類在《失智行為書》(如何出版社出版)一書中提到，要防範心肌梗塞或腦中風發生，平常就要設法讓血管更強壯。他指出，果膠（pectin）和葡甘露聚糖（mannan）等膳食纖維對血管非常重要。

多數人以為攝取膳食纖維，就要多吃蔬菜，事實上，膳食纖維分為不溶於水與可溶於水。其中，水溶性膳食纖維能讓膽固醇吸收更加穩定，這在果膠、海藻類、地瓜類中含量相當豐富。如果攝取的都是非水溶性膳食纖維，其實只是白忙一場。

除了膳食纖維，平松醫師強力推薦吃青背魚，因為青背魚中含有可預防血管堵塞，讓血液保持清澈的不飽和脂肪酸。根據研究報告，一周吃三次以上青背魚，可降低罹患心臟疾病的機率。不過，醫師特別提醒一定要挑選鯖魚、秋刀魚、沙丁魚、鮪魚這類青背魚，因為才它們才含有益血管的成分「omega-3脂肪酸」，白肉魚則無此成分。

另外，控制好鹽分的攝取量也是維持適當血壓的關鍵。不過，只控制食鹽攝取量可能不夠，應該更積極攝取鉀，鉀可幫鹽分（鈉）排出體外，讓血壓下降二至四mmHg。

若要攝取鉀，平松醫師建議吃鉀含量豐富的納豆和香蕉，而且納豆含有酵素「納豆激酶」（Nattokinase），可以幫助血壓下降。不過，腎臟不好的人攝取鉀務必小心，過量會引起心律不整，危及性命，請務必和醫師進行討論。

(中時電子報)