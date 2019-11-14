國民黨不分區名單公布後引發眾怒，社會各界對吳敦義這次公布的名單相當不滿，而國民黨總統參選人的副手張善政今日上廣播節目上表示，這份名單無法符合民眾的期待，而裡面缺的含量將會努力用執政團隊來彌補。

張善政表示，這份名單他事前是不知道的，但執政團隊內部也曾討論過，雖然這超過國政討論的範圍，但對名單有想法的人都認為吳敦義排在第15位左右是最合適的，不僅得體，更展現吳敦義的氣度；但結果吳敦義並沒有如他們所想。

外傳吳敦義進入立院的主因是要劍指院長大位，對此，張善政認為以吳敦義的歷練綽綽有餘，「不然要給民進黨當嗎？」他對於吳敦義是相當肯定的，但是這次事件引起軒然大波，張善政認為吳敦義應該出面說明。

吳敦義昨天在黨部外、在眾人面前崩潰落淚，張善政認為他是有苦衷的，這張名單丟出來以後他的壓力也很大，但他認為吳敦義應該出來說明，外面的人士才會理解，適度說明應該是好事情。

(中時電子報)