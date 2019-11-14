眼見「綠衫軍」塞爾提克最近搶下8連勝，且以8勝1敗戰績排在東區首位，身為塞爾提克傳奇球星之一的皮爾斯，當然要跳出來好好嘲諷一下上季待在塞爾提克很不愉快的厄文，「就讓我們這樣說吧，塞爾提克本季擁有更好的領袖！」

厄文上季效力塞爾提克期間，不僅造成球隊內部氣氛奇差，更私下提前放話想要走人，隨著今年夏天厄文跳槽籃網，塞爾提克改從黃蜂挖來肯巴沃克當成全新一哥，隨即本季打出8連勝氣勢，皮爾斯認為已經充分證明厄文不如肯巴沃克。

「肯巴沃克是聯盟公認的優異領袖，他之前待在經常輸球的球隊打球，但他一直保持積極的心態，每天晚上都在很努力打球，這是具有感染力的，」皮爾斯說，「這就是贏球和輸球之間化學反應的不同，也是他帶給塞爾提克的東西。」

就連《ESPN》記者麥克穆蘭也連忙補刀，「當你投丟了一個球，你可以聽到肯巴沃克在場上大喊，沒關係！繼續投！而上季當海沃德沒法把球投進，厄文卻說你在幹什麼？所以這是一種完全不同的球隊氛圍，沃克確實做得比厄文好。」

光從本季戰績來看，塞爾提克目前8勝1敗，籃網4勝6敗，感覺肯巴沃克確實比厄文帶得更好，只是球季還很漫長，況且厄文本季待在籃網還沒真正開始「搞怪」，或許要等杜蘭特下季傷癒復出後，厄文才有辦法打得比較快樂一點吧。

(中時電子報)