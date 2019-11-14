吳敦義上午到黨部大門，與徹夜「靜坐夜諫」的北市議員羅智強等人溝通。（黃福其攝）

國民黨昨天中常會通過不分區立委名單，台北市議員羅智強等多位青壯派民代不滿黨主席吳敦義自列第10名安全名單，昨晚到中央黨部大門口「靜坐夜諫」。黨主席吳敦義上午近9點半到黨部大門探視羅等人欲勸離，羅則當面建議吳調整排序，被吳以「中央會已通過名單」婉拒。

吳探視羅等人約五分鐘，以「訪客已到」準備離去；羅智強表示今晚還會到黨部靜坐夜諫，吳說「不要啦！」並未同意調整排序即回黨部。

黨內青壯派徹夜靜坐夜諫，包括北市議員羅智強、游淑慧、徐弘庭及桃園市議員黃敬平等人，北市議員張斯綱、王淑薇及應曉薇等以及台中市立委參選人「最強菜農」林佳新也先後到場，韓北部選辦副執行長孫大千昨天深夜也曾到場關心。

羅智強在國民黨中央黨部前靜坐夜諫黨主席吳敦義，並在媒體人黃暐翰直播時表示，正在思考一個重大決定，目前聲明已擬好，今天早上可能會公布。他看到國民黨不分區名單，感到很憂心，希望黨中央看到外界對這份名單強烈的質疑，能夠回心轉意。

(中時 )