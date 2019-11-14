屏東內埔鄉福寧路14日凌晨火警，研判1樓客廳為起火點，鄰居指出，當時門窗閉鎖，突然看見濃煙冒出，伴隨著呼救聲音，但火勢延燒快速，10餘分鐘整棟樓都能看見火光，警消第一時間到場搶救，火勢撲滅後分別在1樓樓梯口、2樓浴廁及4樓神明廳發現4人，都沒有生命跡象。
其中年僅9歲及14歲的李姓姊妹，被警消從3樓臥室鐵窗救出，僅有輕微嗆傷、幸運逃過死劫。警消指出，死者分別為78歲及73歲李姓夫妻，46歲兒子及11歲孫女。
鄰居表示，78歲李姓老翁是高中老師退休、待人和氣，兒子則是整療師，在內埔鄉內開設整療館，妻子案發當時睡在店裡，第一時間獲悉消息已趕到醫院照顧孩子。
警消從屋內狀況瞭解，沒有人為破壞跡象，初步排除人為縱火，但有鄰居說，屋主前一天才剛買一台新電視，沒想到此刻發生火警，很難不讓人聯想，不過真正起火原因，仍待鑑識小組釐清。
(中時 )
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