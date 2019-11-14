離家一個半世紀有餘的圓明園馬首銅像昨日正式「返鄉」，與其他六尊已經回家的獸首銅像一起在大陸國家博物館「回歸之路——新中國成立70周年流失文物回歸成果展」上亮相。本月27日展覽結束後，馬首銅像將入藏北京市圓明園管理處，成為首尊回歸圓明園的獸首。

圓明園馬首銅像，為清代圓明園長春園西洋樓建築群海晏堂外十二生肖獸首噴泉的主要構件之一，為義大利人郎世寧設計，融合了東西方藝術理念與設計風格，清乾隆年間由宮廷匠師精工製作，以精煉紅銅為材，色彩深沉厚重，以失蠟法一體鑄造成型（失蠟法也稱「熔模法」，是一種青銅等金屬器物的精密鑄造方法），神態栩栩如生，毛發分毫畢現，歷百年風雨而不鏽蝕，展現出極高的工藝水準，是一件非凡的中國古代藝術品。1860年英法聯軍侵入北京，圓明園慘遭劫掠焚毀，馬首銅像與其他11尊獸首銅像一同流失海外。

此後，馬首銅像踏上了漫漫回家之路，但回歸之路並非坦途。2007年8月，大陸國家文物局獲悉圓明園馬首銅像即將在香港蘇富比拍賣有限公司拍賣，並第一時間表達了終止公開拍賣的堅定立場和促成文物回歸的良好意願，香港蘇富比公司對此給予積極配合。9月，港澳知名企業家、愛國人士何鴻燊得知相關情況後，慨然出資搶救流失文物，結束了馬首銅像百餘年的離散漂泊。

(旺報 )