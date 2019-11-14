新北市長的侯友宜，在4月28日國際佛誕節活動中，對警消應有的尊嚴一再遭受打壓，以曾是警政署大家長的身分代表警消向總統蔡英文喊話，希望小英實現給予基層警消應有的尊嚴和榮耀，侯友宜感人肺腑的發言，讓在場的小英總統與內政部長徐國勇也頻頻點頭。影片一出，引發網友大力喊讚。

侯友宜昨天深夜將這段力挺警消的影片放上臉書，只見他在影片中對小英總統時而慷慨激昂，時而溫情喊話，讓警消及網友感動不已，瞬間湧入6千餘名網友留言按讚。

侯友宜在文中表示，「希望中央給基層警消同仁滿滿的支持、為他們打氣，給予應有的尊嚴和榮耀。在一個民主進步的國家，警察嚴守紀律、嚴守執法線，絕對最重要的一個機制，而「保障合法、取締非法、制裁暴力」，這是我們不變定律。」他提到，這段時間警消當中發生了許多令人遺憾的事件，包括了同仁們因公殉職、司法判決的結果等等皆大挫警消士氣。

侯友宜在文中語重心長的說道，「如果他們不願意繼續勇往直前，誰來保護人民的安全？願意為中華民國奉獻？」並感慨的表示「警察不應成為政治鬥爭的工具，他們是維護社會治安、人民生命財產安全，在第一線作戰最重要的人。」

此文一出，引不少網友跳出來替侯友宜加油打氣，「基層人民保母的心聲，只要是自己曾經歷過，才能體會那個苦啊！」、「警、消沒有藍綠，只有國家、正義、榮譽!!」、「侯市長加油加油加油~悍為警察保護尊重，紀律 ，高度。」

(中時電子報)