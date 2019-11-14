嘉義地檢署偵辦地下匯兌案，在嘉義縣大埔一處民宅查獲數袋現金。（本報資料照）

嘉義地檢署偵辦台商吳承霖夫妻涉嫌經營地下匯兌120億案，近日再將一名剛從大陸入境的彭姓共犯拘提到案，經檢查官訊問後，認為彭男有嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押、禁見已獲准，總計這起地下滙兌案，至今已有6人被收押，另涉嫌人黃文鴻逃亡遭通緝，檢方表示，目前全案還在清查中，不排除還有其他共犯未曝光。

檢方於8月間破獲吳承霖夫婦自2017年12月起，夥同孫女、黃文鴻及其胞妹黃女等人，分別在台北市及嘉義市等地，經營人民幣兌換新台幣、新台幣兌換人民幣的地下匯兌業務，吳姓夫妻將營運所得藏放於嘉義縣大埔，截至目前為止，共計收取、支付金額高達新台幣120餘億元。

檢方現正逐步清查手中查扣的資料，另也多次提訊吳承霖的人，12日再次指揮台南市調查處，趁彭男入境時，將其拘提到案，嘉檢透露，9月25日就曾到彭男台北住家搜索，當時他已出境到大陸，近日得知他返國，馬上將人拘提到案，而彭男到案則供稱他是幫忙吳承霖夫妻送錢和介紹客戶。

檢察官陳靜慧經訊問被告彭男後，認其涉犯銀行法第125條第1項等犯行，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，深夜向法院聲請羈押、禁見，經檢察官蒞庭論告，獲法院裁定准予羈押、禁見。

(中時 )