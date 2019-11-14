國民黨中央委員連勝文。(本報資料照)

國民黨不分區名單一公布，外界批評聲浪不斷，黨內連系、馬系、郝系三位青壯派議員更已在黨中央靜坐，而國民黨前主席連戰之子、現任國民黨中央委員連勝文昨更公開表示，國民黨若不要理想和信仰，如何爭取民眾支持？盼黨中央嚴肅面對問題。一場國民黨風暴眼看就要來臨。

國民黨不分區立委名單13日公布，主席吳敦義在第十名、安全名單內；其它一至九名為第一名前警大教授葉毓蘭、第二名立委曾銘宗，第三名前立委李貴敏、第四名反年改大將吳斯懷、第五名前行政院發言人鄭麗文、第六名雲林農田水利會長林文瑞、第七名台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋、第八名為前立委邱毅、第九名為前立委廖婉汝等人。

名單曝光後連勝文接受媒體採訪，據《中評社》報導，在回應過程中，連連嘆氣，放在背後的手發著抖，雖無法得知是否生氣，但可得知是心情極為複雜。連勝文表示，國民黨已經窮到只剩下理想和信仰，如果這些都不要，就真的一無所有，這樣即便一個人的目標能實現，國民黨又如何爭取民眾支持？希望黨內嚴肅面對問題。他說，國民黨應告訴民眾這不是個人前途追求的名單，而是為全體民眾努力破釜沉舟的決心，希望名單中也要看到年輕人。連並未直接回答吳列入不分區是否是屬「個人前途追求」，只說「我們做的每件事情都要對自己的良心」，他也說這不是一個人的問題，而是黨的未來，要給外界嶄新面貌。

《中評社》分析，儘管連未點名吳敦義，為吳留了情面，但連家的出擊，在黨內可說是驚天動地。早在不分區名單公布前，連勝文10月25日就曾回應吳敦義列入安全名單的問題，提到黨中央可以有聰明的做法，也可以有很愚蠢的做法，可聽出話語中的強硬。

而三位青壯派北市議員包括連系的徐弘庭、馬系的羅智強、郝系游淑慧也前往中央黨部靜坐，這把火點燃之後，中評社報導，本月16日中央委員要行使這分不分區立委名單同意權時，會不會串連把吳敦義拉下來，吳又會如何抵抗，一場風暴眼看著就要來襲。

至於韓國瑜，《中評社》分析，韓國瑜自己不願捲入黨內這場風暴，但他也沒有表態挺吳，大有放手讓黨內去運作的意味；吳現處於較不利一方，黨內中生代要求世代交替聲浪高漲，吳敦義恐難站穩道德高度。

(中時電子報)