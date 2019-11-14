屏東內埔鄉福寧路一棟3樓半的鐵皮加蓋民宅清晨發生大火，目前警消證實，傷重的四位民眾目前已確定喪生。根據目擊者表示，大火發生時依稀聽到爆炸聲響，一外出查看後就發現冒出濃煙，屋內還傳出呼救聲，但火勢從一樓往上延燒，導致無法逃生。幸運的是，女主人昨晚剛好睡在丈夫開的店內逃過一劫，上午接到消息趕回家中，面對4位至親驟逝幾乎崩潰。

據了解，這處民宅內住著李姓一家三代，除了屋主夫妻與父母親外，還有三位女兒，一家7口同住，但昨晚女主人剛好回娘家而逃過一劫。

根據目擊者描述，凌晨5點多在睡夢中依稀聽見一聲爆炸聲，，一驚醒後出外查看，就發現隔壁李家的民宅冒出濃煙，當時還有民眾到住處敲門叫屋內的人快逃，但只聽到有人在喊救命，而且當時一樓已經起火，屋內的人疑似往樓上躲避逃生。

消防隊在接獲報案後約10分鐘就趕抵現場滅火，不到10分鐘就將火勢撲滅，警消立刻進入現場搜尋受困住戶，一進入屋內就發現屋主的父親倒臥在1樓樓梯口、屋主母親則倒在2樓浴室；李姓屋主親與11歲女兒則在加蓋的四樓處被發現，四人都已昏迷。只有躲在三樓陽台的一對女兒受到輕傷。目前警方與消防局已經組成調查小組釐清火災發生原因。

(中時電子報)