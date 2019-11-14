國民黨不分區立委名單公布後惡評如潮，黨內重量級人士透露青壯派正在串連集結，醞釀在周六中央委員會表決時起義，用選票拉下幾席不孚眾望的不分區提名人。

根據國民黨的提名辦法，中常會通過的不分區名單還要送中央委員會投票逐一通過。國民黨目前共有210席中央委員，如果反對票超過全體中央委員席次的一半、亦即105票就可以否決，但過去從來沒有發生過，否決的難度極高，頂多讓當事人難看而已。尤其，本屆中央委員與吳敦義關係緊密，要有一半人杯葛抵制很難。

一位不滿名單的重量級人士透露，已經有中央委員連夜串連，準備在本周六於中央黨部舉行的中央委員會中投票反制，拉下幾席民意反映不佳的提名人，目前目標鎖定三到四人。

熟悉黨政運作人士分析，歷次不分區名單都是妥協下的產品，不可能大家都滿意，過去吵二、三天事情就過去，不像這次還有人到中央黨部靜坐抗議，甚至投票反制，而問題的關鍵出在黨主席吳敦義自己是不分區，難以站在制高點平紛止爭，造成風波難解。

黨內人士無奈表示，不分區名單要改很難，與其一直吵下去，自己駡自己，不如快點清理戰場槍口朝外，想辦法對付小英比較實在，但解鈴還須繫鈴人，吳敦義自己要出來面對。

(中時電子報)