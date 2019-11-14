國民黨不分區立委名單引發黨內年輕世代不滿，台北市議員羅智強、游淑惠等人從13日晚間就在黨中央前徹夜靜坐，要求更換不分區名單。

國民黨主席吳敦義14日到現場探視、溝通，對於基層要求調整名單，吳敦義強調自己沒有對不起任何人，沒辦法做到每個人都滿意，且常會已經通過，不可能因為有人主張就隨意更動，更首度鬆口「本來是準備排第8的」。

(中時 )