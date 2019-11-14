探視靜坐議員 吳敦義竟說這句話 10:482019/11/14 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳敦義（右一）探視在中央黨部前徹夜靜坐的北市議員羅智強（左一）、游淑惠（左二）等人。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不分區立委名單引發黨內年輕世代不滿，台北市議員羅智強、游淑惠等人從13日晚間就在黨中央前徹夜靜坐，要求更換不分區名單。 國民黨主席吳敦義14日到現場探視、溝通，對於基層要求調整名單，吳敦義強調自己沒有對不起任何人，沒辦法做到每個人都滿意，且常會已經通過，不可能因為有人主張就隨意更動，更首度鬆口「本來是準備排第8的」。 (中時 ) #2020大選 #吳敦義 #名單 #不分區 #國民黨 #靜坐 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨內逼宮？吳敦義：當主席不是享福 10:012019/11/12 政治 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 做了太多錯誤選擇...他點出國民黨苦戰主因 08:132019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 簡直是國民黨自殺聲明 04:102019/11/14 時論廣場 吳主席與惡的距離 04:102019/11/14 時論廣場 戰力極大化或浪漫極大化 04:102019/11/14 時論廣場 獨排眾議 沈富雄：國民黨不分區名單不錯 05:202019/11/14 政治 罵一次不夠！趙少康氣極再怒轟吳敦義 09:532019/11/14 政治 不分區名單惹議 張善政嘆：吳敦義沒展現氣度 10:032019/11/14 政治 政治熱門新聞 青壯派不忍了！周六要起義教訓吳敦義 - 政治 羅智強面諫不分區 吳敦義竟爆走開嗆：你了解嗎？ - 政治 宋楚瑜副手出爐後 學者為韓國瑜感嘆 - 政治 謝震武曾狂批 韓國瑜上他節目竟說... - 政治 謝龍介成人質？韓粉嗆吳：別想綁架我們 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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