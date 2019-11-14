內埔一處鐵皮民宅14日清晨發生火警，無情大火吞噬4條人命，當中一名還是年僅10歲的小五女童，校方聞訊後深表不捨，難過地說，女孩很乖很有禮貌，今年還獲得全校朗讀比賽第一，可惜還沒頒獎，她就走了。

「獎狀依舊會做！」東寧國小學學務主任邱煒恆指出，李姓女童在校表現優異，在今年學校舉辦的語文競賽中，獲得朗讀第一名，但沒想到竟來不及頒獎給她，不過獎狀還是會做製作，希望她在天之靈可以得到獎勵與安慰，祝福她在天國可以好好休息。

此外，李姓女童遭救出的妹妹，也是就讀東寧國小，學校說，妹妹跟姊姊一樣乖巧，在校人緣非常好。

邱煒恆說，倆姊妹在學校表現都很棒，每天放學後都會在PU球場打羽毛球，有的時候他在跑步會跟他們聊天，她們非常有禮貌。

邱煒恆不捨地說，發生這種事情學校很遺憾也很心痛，會進行班級、全校輔導，希望亡者可以安息，傷者趕快復原回到東寧國小就讀。

學校表示，倆姊妹與爸爸跟阿公阿嬤住在一起，爸爸在學校對面開推拿，他很熱心參與學校活動，跟學校都很熟，有時媽媽也會參與。

(中時 )