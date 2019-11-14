早餐要吃得好，但一不小心就熱量爆表，國人常吃的早餐品項中，其實暗藏許多地雷，營養師表示，尤其有三種民眾最愛的組合，幾乎全部都是油，包括中式、西式及超商早餐都有，天天吃恐怕會越吃越肥。

早餐要吃得營養又不胖，千萬別亂吃！美女營養師宋明樺近日在談話性節目中指出，早餐店中的許多「完美組合」其實充滿肥滋滋的地雷，例如最普遍的漢堡配紅茶，一餐熱量就高達近700卡，如同在吃油，她舉出下列3種最惡魔的早餐組合，想減肥的民眾千萬別這樣吃。

1. 菠蘿麵包+蔬果汁 (785大卡)

許多人以為蔬果汁比較健康，其實不然，因為通常水果的量會比蔬菜多，而且空腹時突然攝取大量的糖分，會讓血糖衝高、刺激胰島素分泌，容易形成肝醣和脂肪。

2. 煎餃10顆+含糖豆漿 (770大卡)

國人最愛的中式早餐，包括燒餅油條、飯糰、包子、蘿蔔糕、煎餃等，都有許多「隱藏的油脂」，尤其有包內餡的，其實一口咬下去全都是油，澱粉類食物加上高油，熱量驚人。

3. 豬排漢堡+含糖紅茶 (660大卡)

漢堡、麵包、三明治等西式早餐，再搭配含糖紅茶，都屬高熱量食物，若搭配奶茶更肥，此外，包括豬排、培根、火腿等都是加工肉製品，應盡量少吃。

(中時電子報)