香港陳姓男子日前帶妻女來台旅遊，入住北市凱達飯店，但國中生女兒喝下房內準備的瓶裝水時，入口即發現有怪味立刻吐出，並向警方報案，萬華警方經送驗後，查出裡面有摻酒，飯店則表示是員工疏失，之前有客人將酒加入水中又蓋上，一時不查以為是未拆封水，才會拿給其他顧客使用，已向當事人致歉並提供相關補償，陳姓男子也未有提告。

案件發生在9月中旬，陳姓男子的女兒飲用瓶裝水時，突然感到刺鼻怪味，陳男隨後拿來查看，發現顏色略顯淡黃，隨後通知飯店，並前往醫院治療，所幸並無大礙，陳家事後也嚇得立刻退房，因可疑水來源不明，轄區萬華警方隨後也前往調查。

可疑水經送驗後，日前查出含有乙醇成份，飯店經調查後，發現可能是之前客人將酒加入瓶裝水，但沒喝完又將瓶蓋蓋上，飯店員工一時疏忽，以為是新品，又將這瓶水拿給下一個住客使用，因陳男沒有提告，飯店表示已對當事人致歉，未來會再加強員工訓練及把關程序。

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(中時 )