F-35戰機

儘管F-35戰機不斷降價，但美國國會議員13日說，除非解決零組件折損比預期快，造成長期短缺的問題，否則他們不太可能讓五角大廈給洛克希德馬丁（Lockheed Martin）夢寐以求的多年合約，以打造這款隱形戰機。

(中時電子報)