相信浮世繪是許多人聽過，但卻未曾親眼目睹的一種日本傳統繪畫藝術。2020年1月18日起至4月19日止，由時藝多媒體主辦、日本神戶新聞社協辦，將於國立中正紀念堂一展廳舉辦【江戶風華–五大浮世絵師展】。本展將以浮世繪國寶級大師葛飾北齋為代表，透過百餘幅來自五位江戶時期知名繪師的經典作品，帶您穿越時空，一同探索400年前屬於江戶時期特有的市井百態與浮世繪文化之美。

長久以來浮世繪常用於商業、藝術品以及生活用品設計。但，何謂「浮世繪」？「浮世」兩字緣起於佛教，泛指社會現實的林林總總。直到17世紀末期才被使用於美術方面，更是一種描繪江戶時期日常生活的藝術形式。然而，最初浮世繪僅有黑白兩色，幾經琢磨，逐步發展成簡單色彩，直至現在所看到色彩多樣且複雜，並經過多次套印如織綿一般的「錦繪」。

本展從活躍於浮世繪界五大繪師中，挑選出146件經典真跡畫作，除對西方印象派畫家有著深遠影響，並憑藉「神奈川沖浪裏」一作受到國際矚目的國寶大師葛飾北齋外，更有以細膩手法描繪美人表情與姿態，稱之為「美人畫泰斗」的喜多川歌麿、擅長役者繪，堪稱「浮世繪史最謎樣之繪者」東州齋寫樂、繪畫風格較為親民、富有人情味並充滿詩意的歌川廣重、以及用豪邁筆觸、大膽鮮豔色彩創作《通俗水滸傳豪傑百八人》而一躍成「武畫者」的歌川國芳。

展件中除了出於國寶級巨匠之手「神奈川沖浪裏」之外，被稱為「黑富士」的「山下白雨」以及「赤富士」的「凱風快晴」也將於展覽中呈現。「凱風快晴」及「百物語 小幡小平次」後續因其他規劃，暫定將於2020/04/08提前離台返日。11/14-11/24獨家於ibon販售預售票180元，加贈展覽明信片乙張(請前往ibon列印)；11/25-01/17將於各大通路販售預售單人票180元。更多展覽資訊請於「江戶風華-五大浮世絵師展」Facebook粉絲專頁查詢。

(中時電子報)