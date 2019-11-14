國民黨不分區名單公布後引發眾怒，社會各界對吳敦義這次公布的名單相當不滿，對此，前國民黨員李正皓在政論節目上表示，吳敦義這次成功的團結了韓粉與知識藍，為的就是抗議吳敦義這張「吳家軍名單」！

李正皓表示，吳敦義在黨部前面痛哭失聲，根本就「演很大」！當時包圍黨部的也不是所謂的支持者，根本就是國民黨動員來聲援吳敦義的基層！李正皓示出國民黨北市代表聯誼會的公告，指出這場「哭戲」根本就是一場精心策畫的「舞台劇」！

而對比這場大戲，吳敦義的不分區名單根本就「沒在演的」！李正皓分析，這份名單中連一個帶有理想性的人選都沒有，通篇只有三種人，一種是統派的、一種是如吳斯懷這類反年改兼統派的，最後一種，就是「吳家軍」的人馬！整份名單就是吳敦議對「韓家軍」的宣戰布告，集結勢力，要去刨韓國瑜的根！

李正皓表示，韓粉看到這份名單，紛紛感受到最直接的危機感，因為裡頭沒有任何一位真正的「韓家軍」；而知識藍看到這份名單也是氣炸了，因為他們明白這份名單實在是「太爛了」！完全經不起社會的檢驗，李正皓直接預估國民黨會因為這份名單失去至少3席不分區，他也直說，「現在是這半年來，韓粉與知識藍最團結的一次！」

(中時電子報)