P助與粉紅兔兔彩繪列車。（李宜秦攝）

粉絲爭相與彩繪列車合照。（李宜秦攝）

卡娜赫拉小動物聯名限定商品。（高鐵公司提供）

卡娜赫拉小動物聯名限定商品。（高鐵公司提供）

日本知名插畫家卡娜赫拉筆下最可愛的小動物「P助」與「粉紅兔兔」登上高鐵列車。台灣高鐵公司表示，這款療癒系的彩繪列車今天正式首航，未來10個月旅客都有機會搭乘到。高鐵每5天會在網頁公布一次車輛資訊，喜歡的粉絲千萬別錯過。

印有「P助」與「粉紅兔兔」的彩繪高鐵列車，自14日上午9時20分從南港站首航一路前往台中，2隻小動物化身成站務員、列車長等角色；在等待發車前，P助與粉紅兔兔的人偶娃娃站在車頭前供旅客拍照，有卡娜赫拉的粉絲起個大早來南港站朝聖、拍照。

台灣高鐵發言人孫鴻文表示，高鐵公司與日本插畫家卡娜赫拉合作，將其筆下最知名的卡通人物「P助」及「粉紅兔兔」印在12節車廂上，每列車廂有不同意境，扮演列車長、服勤員、站務員、旅客等角色，充滿旅遊氛圍，營出搭高鐵遊台灣的意象。

另外，高鐵推出14項「卡娜赫拉小動物」聯名限定商品，包含非常受歡迎的高鐵迴力車四輛組、皮革兩用腰包，可愛的絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈，均可在高鐵列車上買到；而在聯名彩繪列車上，也供應限量P助與粉紅兔兔聯名款熱咖啡、熱紅茶。

台灣高鐵發言人孫鴻文表示，繼2013年推出老皮卡通列車，2017年跟本土插畫家合作推出一系列文青聯名商品，發覺高鐵旅客對文青產品很感興趣，因此今年再與卡娜赫拉合作，這2天對外公布後，業績銷售超出想像。

彩繪列車預計行駛10個月，直到2020年9月止，販售方式與票價跟其他列車相同，高鐵公司在企業網站設置「高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」活動網頁，網頁會公布近期營運班表。另於台中站大廳設置「卡娜赫拉的小動物」聯名場景區，旅客可體驗無人販賣機商店，購買「卡娜赫拉的小動物」聯名商品並與P助及粉紅兔兔合照分享。

(中時 )