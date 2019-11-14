香港反送中示威抗爭行動延伸至大學，平靜校園瞬間升級為戰場，在港大陸學生、我國學生已相繼返抵國門，在港國際學生內心也相當煎熬，家人相當著急，令他們面臨留或走的抉擇，目前已知許多學生已提前回國，一名美國交換生在學校要求下返國，在這種情況下提前結束交換生活，令她心碎。

香港中文大學（下稱港中大）淪為示威者與港警戰場，自12日起，上百位陸生、台生相繼回國，香港《南華早報》報導，香港校園內還有另一群人內心相當煎熬，那就是在港就讀的國際學生，他們面臨留下或離開的抉擇。從美國德州聖愛德華大學（St Edward’s University）赴港中大交換的20歲女學生波姆（Maya Boehm）表示，現在交換生和國際學生都在討論要留下或是離開，部分學生仍在期待衝突平息後，他們仍持續交換生活。

波姆說，自己12日收到母校聖愛德華大學的通知，要求她和同學返美，以確保他們的安全。她說現在情勢已變得非常不可預測，在這種情況下離港讓她心碎，她預計幾日內就會搭上返美班機。

不只學校擔心，國際學生的家人們更著急，他們紛紛被急call回家。港中大英國籍交換生Olamide Akintokun坦言，由於父母非常擔心，以及受夠了交通及日常生活屢屢受阻，自己正在嚴肅考慮回去英國。她說，警民衝突延燒進校園，她和朋友們就算在校內也會攜帶身分證件，以應付被警察攔下時能夠確認身分，感覺校內瀰漫一股「審查」氛圍，在示威群眾附近也不能穿著特定服裝，以免激怒他們，她坦言，「再也無法享受在香港的生活」，透露2名英國、日本友人已經先行返國，另外2名加拿大同學也準備離港。

(中時電子報)