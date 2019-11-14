頂新前董事長魏應充在個人臉書上傳一支「時時刻刻 心心念念 味全龍」的影片，不到24小時已吸引近萬人次瀏覽或留言聲援。(擷自中時電子報fb)

頂新前董事長魏應充因越南油案，月初遭最高法院駁回部分上訴定讞，北檢已通知魏15日上午報到執行。為讓味全龍球迷安心，魏應充昨晚(13日)也在個人臉書上傳一支「時時刻刻 心心念念 味全龍」的影片，不到24小時已吸引近萬人次瀏覽或留言聲援，味全龍前總教練徐生明遺孀「師母」謝榮瑤、球星張泰山、現任領隊吳德威、總教練葉君璋等人也紛紛以影片留言表達不捨與聲援。

魏應充在這支影片中，特別寫下給味全龍球迷的一封信，內容提到「在變數中考驗我們的智慧，在艱難中激發我們的韌力，感恩有你、我心不變。」影片也細數味全龍成軍之路，並以剛結束的台澳大戰張泰山經典全壘打等畫面，與球迷重溫時隔20年再現的味全龍美好戰役。

影片中魏應充也向球員喊話，希望他面對司法判決的態度，能讓球員們學習如何在困境中保持信心，在未來的二軍一軍比賽都能堅持下去、保持毅力以及勇氣。最後更以「時時刻刻 心心念念 味全龍」做為結語。

該影片昨晚上傳臉書後，也吸引球團、球隊留言響應，連徐夫人(師母)都來發聲。師母特別拍攝影片給予董事長祝福與加油，希望董事長保重，早點回來繼續帶領我們。

領隊吳德威說，與董事長共事的過程，他深信三董是個好人，只感嘆在台灣要做一個好人好難！對於外界的誤解，他相信總有一天烏雲會過去，也請董事長放心，他會好好帶領味全龍越飛越高，也會帶著所有人永遠支持您和家人。

葉總也呼應董事長的期待，他會來打造一支很棒的球隊！泰山則感性說，20多個年頭過去，他從小龍一路成長茁壯，他也會延續這樣的精神，好好培育更多的選手，並為董事長加油。

影片也吸引前龍將陳炳男、許勝杰來給董事長祝福加油，而味全龍球員們包含維尼、耀宗、若熙、凱威…等人，也紛紛在留言集氣祝福，希望「董事長加油！」「等您回來！」

(中時電子報)