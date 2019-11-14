國外有一名殘忍的父親，為躲避毒販的槍擊，竟將自己11個月大的孩子舉起當成「人肉盾牌」，導致孩子身中4槍目前仍是命危狀態。

Investigators said Nafes Monroe used his son as a human shield to thwart off a potential upset drug dealer. https://t.co/wVLvHazvQo — Action News on 6abc (@6abc) November 13, 2019

據《CBS Philly》報導，25歲的孟羅(Nafes Monroe)因為曾使用偽鈔購買毒品，害怕此事遭到警方揭穿，會惹怒毒販因此刻意在每次進行毒品交易時帶著孩子一起，「他原以為毒販看到車上有孩子就不會開槍。」偵辦該起案件的地方檢察官，沃奇(Anthony Voci)表示道。

然而孟羅完全高估毒販的良心，在槍林彈雨的過程中，孟羅竟然將自己的孩子當成「人肉盾牌」導致孩子身中4槍。據《紐約時報》報導，檢察官沃奇表示當孩子受傷後，孟羅並沒有在第一時間將孩子送到醫院，而是帶回家中，隨後才將孩子帶到醫院，接著逃逸無蹤。

不過根據最新消息指出，孟羅目前已被拘捕。而孩子的生母則發表了一份聲明，「我的兒子還在和死神抗爭，這是不公平的」她懇求當地的民眾能夠幫忙找到開槍的嫌犯。據當地警方表示，這名孩子受的傷「完全沒有康復的可能」就算他有機會存活，他也非常有可能四肢癱瘓。

(中時電子報)